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«На музикантів не задивляюся»: співачка Jerry Hail відверто розповіла про стосунки з чоловіками

11:50 7 грудня 2021
Jerry Hail

Популярна співачка та блогерка Яна Шемаєва, яку знають як Jerry Heil, має намір підкорити Америку.

В інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» співачка розповіла, що в неї зараз у планах творчість. Вона згодна робити все, щоб стати професіоналом.

За словами співачки, їй непросто вступати у романтичні стосунки з хлопцями. З дитинства її переслідують комплекси. Дівчина відверто розповіла, що бентежиться, навіть коли молоді люди дарують їй квіти. Приймати залицяння шанувальників Яна не поспішає.

А на чоловіків-музикантів взагалі не дивиться.

У Яна хоче вчитися на композитора фільмів. Вона пробуватиме вступати до трьох університетів, один з них Берклі.

Нагадаємо, цього року Jerry Heil випустила новий альбом «Особисте» про свої інтимні переживання. Альбом вийшов трьома мовами.

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