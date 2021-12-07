«Став стрункішим та гарнішим»: шанувальники відреагували на стильний образ Данилка

Популярний артист Андрій Данилко, який нещодавно анонсував новорічний хіт Вєрки Сердючки, на думку шанувальників, схуд та став краще виглядати. Такий висновок фанати зробили після того, як артист виклав у мережу свіже фото із відомою співачкою Лаймою Вайкуле.

Фотографію, зроблену у Палаці «Україна» на зйомках шоу, він виклав у Instagram.

Порадувала шанувальників і Лайма Вайкуле, показавши їхню зустріч із Данилком.

Шанувальники засипали кумирів компліментами. Однією з перших у коментарях відзначилася телеведуча Леся Нікітюк.

Раніше Андрій Данилко зізнавався, що його все ще запрошують виступити у Москві — дати приватний концерт, заспівати на весіллі, проте останні роки він від усіх пропозицій відмовляється.

Фото з Вікіпедії.

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