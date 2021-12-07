Крістен Стюарт у драмі «Спенсер: Таємниця принцеси Діани» та українська стрічка «Із зав’язаними очима»: що подивитися в кіно з 9 грудня

У четвер, 9 грудня, в український прокат виходять сім нових фільмів, зокрема драма «Із зав'язаними очима», знята вітчизняними кінематографістами. Вона конкурує за право називатися прем'єрою тижня з мюзиклом Стівена Спілберга «Вестсайдська історія» та драмою «Спенсер: Таємниця принцеси Діани» з Крістен Стюарт у головній ролі. Поціновувачам романтичних комедій пропонується американський фільм «Мій коханий ворог». Шанувальники європейського кінематографа, ймовірно, звернуть увагу на франко-бельгійський трилер «Чорна скринька». Тим, кому подобаються кримінальні драми про мафію, пропонується «Торт зі смаком помсти». І жанр фантастики представлений американським фільмом «Як живий».

«Із зав'язаними очима»

(16+, Україна, «Сучасне Українське Кіно» та 86PROKAT, драма)

Героїня фільму — боєць MMA, з дитинства займається змішаними єдиноборствами та досягла помітних успіхів. Проте після загибелі свого нареченого на війні вона вирішує кинути улюблений спорт та розпочати нове життя. Їй не подобається, що суспільство нав'язує їй імідж вдови героя війни.

Фільм став режисерським дебютом Тараса Дроня. Головну роль виконала володарка премії «Золота Дзиґа» Марина Кошкіна. Картина стала лауреатом Варшавського міжнародного кінофестивалю, де здобула приз за найкращий дебют. На Одеському міжнародному кінофестивалі фільм отримав приз FIPRESCI. Крім того, «Із зав'язаними очима» представляв Україну на фестивалях ще майже у 20 країнах світу, включаючи Німеччину, Іспанію, Бразилію та Індію. Це перший український фільм, який розповідає про змішані єдиноборства. Українська федерація змішаних бойових мистецтв UF MMA стала партнером прокату картини в кінотеатрах.

«Вестсайдська історія»

(12+, США, 20th Century Studios, мюзикл, бюджет — 100 мільйонів доларів)

Одні називають новий фільм знаменитого Стівена Спілберга рімейком класичної картини 1961 року, другі — новою кіноверсією бродвейського мюзиклу, музику якого написав Леонард Бернстайн. І те, й інше визначення правильне. Спілберг, як стверджують західні критики, майстерно зумів передати дух театральної постановки, при цьому знайшов спосіб не копіювати вдалі знахідки творців «Вестсайдської історії» зразка 1961 року, яка, між іншим, завоювала 10 премій «Оскар»!

До речі, нинішня версія теж почала вже збирати врожай кінонагород. Національна рада кінокритиків США (NBR) включила картину Спілберга до десятки найкращих фільмів 2021 року, а виконавиця головної жіночої ролі 20-річна Рейчел Зеглер була названа найкращою актрисою. Головну чоловічу роль виконав Енсел Ельгорт, відомий по фільмах фантастичної кіносерії «Дівергент».

А сюжет «Вестсайдської історії» відомий уже кільком поколінням любителів кіно та мюзиклів. Нью-Йорк, 50-ті роки минулого століття, у Вест-Сайді на вулицях панує протиборство двох молодіжних банд — «Ракет» та «Акул». Тоні та Марія закохуються один в одного, але їхньому почуттю заважає війна між «Ракетами» та «Акулами». Ось такий шекспірівський сюжет, розказаний мовою музики та танцю.

«Спенсер: Таємниця принцеси Діани»

(16+, Великобританія — США — Німеччина — Чилі, STXfilms та Neon, історична драма, бюджет — 18 мільйонів доларів)

Чилійський режисер Пабло Ларраїн (спеціалізується на біографічних драмах, зокрема зняв фільм «Джекі» про Жаклін Кеннеді-Онассіс з Наталі Портман у головній ролі) та британський сценарист Стівен Найт («Порок на експорт», культовий серіал «Гострі козирки») вирішили розповісти всього про кілька тижнів із життя принцеси Діани. Їхня історія починається в грудні 1991 року, коли леді Ді остаточно вирішила розлучитися з принцом Чарльзом і повідомила його про це. Вона не захотіла зустрічати Різдво з королівською сім'єю, а потім забрала синів — Вільяма та Гаррі — і поїхала з ними до Лондона, щоб розпочати процедуру отримання опіки над дітьми. Діана хотіла дати хлопчикам звичайне виховання та освіту.

Роль принцеси у картині виконала зірка «Сутінків» Крістен Стюарт. Щоправда, сама акторка не любить, коли її так називають. Після цієї вампірської саги, яка стала всесвітнім кінохітом, Крістен знялася в безлічі фільмів не тільки в США, але і в Європі, і змогла довести, що має акторський талант. Роль Чарльза дісталася британському акторові Джеку Фартінгу (серіал «Полдарк»). У картині також знялися зірки британського кінематографа Тімоті Сполл (серія фільмів про Гаррі Поттера, «Вільям Тернер») та Саллі Хокінс («Пригоди Паддінгтона», «Форма води»). Світова прем'єра фільму відбулася у вересні у межах Венеціанського міжнародного кінофестивалю. У США та Великій Британії картина вийшла у прокат у листопаді та зібрала поки що 13,1 мільйона доларів. В Україні прокатом фільму опікується компанія «Артхаус Трафік».

«Як живий»

(16+, США, Lionsgate, фантастика, трилер)

Молода подружня пара живе у заміському будинку. Чоловік після смерті батька керує великою фірмою і багато часу проводить на роботі. Дружина здебільшого сидить удома. Їй не сподобалися слуги, і вона їх звільнила, але при цьому розуміє, що потребує помічника. Одного разу подружжя знайомиться з людиною, яка пропонує їм придбати нову модель робота. Цей робот виглядає, як людина. Дружина з радістю погоджується. Проводячи з кіборгом багато часу, жінка починає читати йому книги та знайомити його з іншими витворами мистецтва. Поступово у робота з'являються бажання, мрії, почуття.

Фільм став режисерським дебютом Джоша Яновича. Він зняв картину лише за 18 днів за власним сценарієм. Головні ролі виконали Стівен Стрейт («10 000 років до нашої ери»), Еддісон Тімлін («Цей незручний момент»), Джеймс Д'Арсі («Месники: Завершення»). В американському прокаті фільм зібрав 1,5 мільйона доларів.

«Мій коханий ворог»

(12+, США, Vertical Entertainment, романтична комедія)

Головні герої цього фільму Люсі та Джош працюють в одному великому видавництві у Нью-Йорку. З першого дня молоді люди не злюбили одне одного. Вони надто різні. А тут ще відкривається вакансія, і обидва опиняються серед претендентів…

Зняв цю комедію Пітер Хатчінгс («30 шалених бажань»). Головні ролі виконали Люсі Хейл та Остін Стовелл, які вже були партнерами у фільмі «Острів фантазій». В інтернеті картина також відома під назвою «Ігри в ненависть».

«Торт зі смаком помсти»

(16+, США, Screen Media Films, кримінальна драма, трилер)

Дія фільму відбувається у Брукліні. Головний герой Джо з великим небажанням вирушає на вечерю до місцевого мафіозі, щоб віднести торт. Ця сімейна традиція з'явилася 10 років тому, коли не стало батька Джо. Увесь клан у цей день збирається біля боса, щоби вшанувати пам'ять померлого. Однак цього разу Джо стає свідком убивства, а ще дізнається правду про смерть свого батька. Все його життя перевертається з ніг на голову за якихось дві години.

Зняв фільм дебютант Джиммі Яннопулос. Головну роль він довірив актору Шайло Фернандесу (серіал «Пліткарка»). У картині також знялися зірки Голлівуду Юен Макгрегор («Зоряні війни») та Вел Кілмер («Найкращий стрілець»).

Думки критиків та глядачів розділилися. На найбільшому сайті рецензій Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить поки що лише 22%. А ось глядачам він сподобався — рейтинг схвалення складає 94%! В інтернеті картина відома під назвою «Мафія: Смертельна гра».

«Чорна скринька»

(16+, Франція — Бельгія, Wy Productions та StudioCanal, трилер, драма)

Молодий талановитий фахівець із розшифрування даних «чорних скриньок» отримує нове завдання. Розбився найновіший пасажирський літак, що виконував рейс Дубай — Париж. На борту було 316 людей. У живих нікого не лишилося. Причини авіакатастрофи не зрозумілі. Залишається сподіватися на інформацію, яка міститься у «чорних скриньках». Проте незабаром експерту наказують припинити розшифровку. Але він вирішує продовжувати роботу приватним чином, ставлячи при цьому на карту не лише свою кар'єру, а й життя.

Зняв картину режисер Ян Гозлан («На знос»). Головну роль виконав П'єр Ніне («Обіцянка на світанку»).

Які фільми вийшли у прокат 2 грудня, читайте тут.

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