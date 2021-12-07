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«Коли це зрозуміють усі, війна закінчиться»: Іван Дорн висловився про війну України з Росією

19:12 7 грудня 2021
«Коли це зрозуміють усі, війна закінчиться»: Іван Дорн висловився про війну України з Росією

Український музикант Іван Дорн, який продовжує гастролювати в РФ, стверджує, що громадяни Росії переважно не розуміють, що відбувається в Україні, також серед них є ті, хто вважає Росію та Україну одним цілим. Таким спостереженням виконавець поділився в інтерв'ю ГОРДОН.

За словами Дорна, він намагається говорити з такими людьми та пояснювати, що Україна — це незалежна держава з іншими цінностями та іншою культурою.

«Я говорю, що це зовсім інша країна, це незалежна країна зі своєю історією, зі своїм майбутнім. У нас зовсім інші цінності, інші принципи, у нас інший смак, у нас інша культура в цілому. І це треба розуміти», — сказав виконавець, припустивши, що коли це зрозуміють усі, війна закінчиться.

Нагадаємо, директор Інституту світової політики Євген Магда вважає — маленька, але обов'язково переможна війна з Україною потрібна Володимиру Путіну, щоб «встигнути залишити слід в історії» .

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