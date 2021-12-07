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«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

21:06 7 грудня 2021
Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка вразила історією про свій важкий та довгий шлях на Олімп, спровокувала хвилю хейту в мережі новою появою на публіці.

І хоча вона лише запросила фанатів на новий концерт, користувачів мережі так вразив зовнішній вигляд співачки, що вони не втрималися від невтішних порівнянь своєї улюблениці з Любов'ю Успенською і назвали «потяганою».

А тим часом київська візажистка Лілія, яку багато користувачів мережі називають «нареченою» колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, не втрачає нагоди покрасуватися в Instagram своєю красою.

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