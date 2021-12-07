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Маша Распутіна піде до суду через Жанну Фріске

22:29 7 грудня 2021
Маша Распутіна піде до суду через Жанну Фріске

Російська співачка Маша Распутіна зібралася позиватися до колишньої дружини свого чоловіка Віктора Захарова Олени, яка на ток-шоу «Прямий ефір» з Андрієм Малаховим звинуватила її в образі покійної Жанни Фріске.

«Коли померла Жанна Фріске — я ревіла. Всім шкода було. А Распутіна тоді сказала: «На одну повію менше стало», — заявила Олена Захарова.

Донька Распутіної, яка також знаходилася в студії, намагалася заступитися за матір і спростувати брехню, проте її заява спровокувала хвилю хейту стосовно Маші в мережі.

Наразі артистка має намір притягнути Захарову до кримінальної відповідальності за наклеп. Вона вже звернулася за допомогою до відомого зіркового адвоката Сергія Жоріна.

«Ми вивчили висловлювання Захарової в ефірі федерального каналу і вважаємо, що в них може бути склад злочину, передбачений ч.2 ст. 128.1 КК РФ (наклепи). Відповідну заяву до правоохоронних органів вже підготовлено», — заявив «СтарХіту «юрист.

За його словами, тепер необхідно встановити всі обставини, що передували вчиненню злочину.

Нагадаємо, Жанна Фріске пішла з життя 15 червня 2015 року. Поховали її на Миколо-Архангельському цвинтарі в Балашихі.

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