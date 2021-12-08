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П'ятимісячний син колишнього чоловіка Мерайї Кері Ніка Кеннона помер від раку мозку

7:51 8 грудня 2021
Нік, Зен та Алісса

Молодший із семи дітей американського коміка, актора та репера Ніка Кеннона, п'ятимісячний Зен, помер від раку головного мозку. Хлопчика народила у липні цього року модель Алісса Скотт. 41-річний Кеннон, колишній чоловік попзірки Мераї Кері, розповів, що проблеми зі здоров'ям почалися, коли його синові було близько двох місяців. Батьки помітили, що голова малюка виглядає надто великою. Вони звернулися до лікаря, який сказав, що в голові Зена почала накопичуватися рідина, і виявив пухлину, яка вимагала негайної операції. Але, за словами Кеннона, пухлина росла дуже швидко. Про це Нік зі сльозами оголосив в ефірі телешоу The Nick Cannon Show.

Кеннон залишив усі справи і прилетів до Лос-Анджелеса, де живе Алісса, щоб востаннє взяти на руки сина.

«У ці вихідні я зробив усе, щоб провести із Зеном якомога більше часу. Ми прокинулися в неділю та пішли до океану… А потім мені довелося летіти назад до Нью-Йорка на шоу», — розповів він.

Зен був четвертим із дітей Ніка, які народилися за останні півтора року. У червні Ніку народила двійню діджей Еббі Де ла Роса. Хлопчиків назвали Зіон та Зілліон. А у грудні минулого року народилася його дочка Пауерфул. Її мати — модель Бріттані Белл. У них із Ніком є ще чотирирічний син Голден. Від Мераї Кері, з якою Кеннон був офіційно одружений у період з 30 квітня 2008 по 2 листопада 2016 року, у нього є десятирічні двійнята — син Мароккан і дочка Монро.

Раніше, як писали «ФАКТИ», помер однорічний племінник Шерон Стоун.

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