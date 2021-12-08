Утримала дружина: Алек Болдвін ледь не напав з парасолькою на репортера, який ставив запитання про смерть Галини Гатчінс (відео)

Алек Болдвін втратив самовладання, накинувшись з парасолькою на репортера, який ставив питання про смерть телеоператорки-українки Галини Гатчінс, яку актор випадково застрелив на знімальному майданчику 21 жовтня.

Журналіст видання New York Post Джон Левін підстеріг Болдвіна біля нью-йоркського особняка режисера Вуді Аллена, куди Алек та його дружина Хіларія прийшли у гості. Відео зустрічі з Болдвіном Левін опублікував у Twitter.

У ролику Болдвін спочатку стоїть біля дверей спиною до журналіста, який закликає актора поговорити. Хіларія, що перебуває на передньому плані, кілька разів просить журналіста піти, але той наполягає. Зрештою, Болдвін зривається з місця і стрімко підходить до Джона. «Вам не дозволено фотографувати приватний будинок!», — кричить актор, міцно стискаючи парасольку в руці.

Хіларія утримала чоловіка від можливих агресивних дій, після чого вони зайшли до будинку. Левін кричав їм навздогін: «Ви справді не натискали на спусковий гачок?». Йдеться про інтерв'ю, яке Болдвін дав телеканалу ABC. У ньому він, зокрема, заявив, що не відчуває своєї провини та що він не натискав на спусковий гачок пістолета — зброя, яка з незрозумілої причини була заряджена бойовим патроном, сама спрацювала після того, як він узяв її до рук.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2 - Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — «Він зіграв у російську рулетку»: проти Алека Болдвіна подали ще один позов через загибель Галини Хатчинс.

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