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Шоу-бізнес

Нікі Мінаж знялася повністю голою з гігантським плюшевим ведмедиком

0:05 10 грудня 2021
Нікі Мінаж

Популярна реперка та виконавиця хіп-хопу Нікі Мінаж відзначила своє 39-річчя серією сміливих знімків, які опублікувала в Instagram. На одному з фото уродженка Тринідаду та Тобаго позує повністю голою, сидячи верхи на гігантському плюшевому ведмеді. На інших вона зображена топлесом у крихітних трусиках. Однією рукою Нікі прикриває груди, а в іншій тримає святковий торт.

«От як мають виглядати фотографії на день народження!», «З днем народження, королева!» — писали фанати у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ріанна та Нікі Мінаж влаштували подвійне побачення зі своїми чоловіками.

Фото Instagram

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