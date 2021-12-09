«Етап подяки»: колишня дружина DZIDZIO розповіла про свої стосунки з Михайлом та натякнула на можливий дует

Екс-дружина популярного співака Михайла Хоми Ярослава Притула, яка виступає під псевдонімом Slavia та «розкрутилася» на розлученні з DZIDZIO, розповіла про черговий етап у їхньому житті.

Так, Slavia розмістила в Instagram спогад про те, як вони вдвох пили каву з шоколадкою, на обгортці якої було написано: «Щоб були добрі спогади, потрібно більше, ніж хороша пам'ять».

Наразі, через кілька років, вона усвідомила, що це був знак для неї, і пустилася у філософські міркування.

«Кожні стосунки проходять певні етапи. У нас із Михайлом зараз етап подяки. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі та рідні люди. Кожен з нас бажає один одному тільки найкращого. Наш дует „Vivo per lei“ італійською та іспанською мовами — це один із багатьох добрих спогадів того часу, коли ми співали дуетом» , — написала співачка.

Крім того, Ярослава Притула зізналася, що завжди мріяла, щоб Михайло повернувся до себе справжнього і виконував пісні природним тембром голосу.

Оскільки їй завжди подобалося спільне звучання їхніх голосів, то Slavia натякнула на можливий дует.

«Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте…», — написала вона.

Що думає сам Михайло із цього приводу, поки що не відомо.

Нещодавно співачка зізналася, що була на побаченні з чоловіком, який спеціально прилетів до неї з-за кордону, проте додала, що з новими стосунками «нікуди не поспішає».

Фото зі сторінки Ярослави Притули у соціальних мережах

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