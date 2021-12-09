Завмер і перестав видавати звуки: Дантес знепритомнів після бурхливої вечірки
Володимир Дантес серйозно налякав свою дружину Надю Дорофєєву, яка розкрила правду про пластичні операції. Після бурхливої вечірки на честь дня народження режисера та дизайнера Тані Муіньо в Одесі артист знепритомнів. Про це розповіла Надя в Інстаграмі.
За її словами, на тематичній «пекельній» вечірці було дуже весело, танцювали так, що у Дантеса порвалися штани.
«У Вови, наприклад, від танців лопнули його шкіряні штани, причому так, що права штанина від ширінки вирішила відокремитися. Виглядало це дуже смішно. О 1:30 ми вже лягли спати», — поділилася Надя.
*Так Вова та Надя виглядали на вечірці
А вранці співачка почула гуркіт. Вови поряд не виявилося. У тривозі Дорофєєва забігла у ванну і побачила його на підлозі непритомним.
«Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав. Я поливала його водою, била по щоках, намагалася підняти, і в якусь мить він просто завмер і перестав видавати звуки. Тут я навіть не хочу описувати про що я думала … Треба було терміново викликати швидку, а я впала в ступор. У голові було 911 і 937 99 92 — загалом все що завгодно крім 103. І як тільки я згадала, і почала дзвонити — Вова встав і просто пройшов повз мене і ліг у ліжко», — розповіла Дорофєєва.
Дантес каже, що не розуміє, що сталося. Пам'ятає тільки, що пішов у туалет, а потім побачив Надю, яка плакала над ним.
«Відкриваю очі — чомусь плаче Надя, я весь мокрий, і все це заважає мені спокійно заснути, як і якась величезна гуля на потилиці…», — розповів Володимир.
Артисти все ж таки звернулися до лікаря. Виявилося, що Володимир сильно вдарився головою, у нього діагностували струс мозку середньої тяжкості.
Раніше допомога медиків знадобилася Наді Дорофєєвій. Її госпіталізували в Єгипті через отруєння.
Фото instagram.com/vladimirdantes177
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