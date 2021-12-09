Сердючка повертається на сцену: Андрій Данилко виступить на Новий рік у Дубаї за величезний гонорар

Новий 2022 рік Андрій Данилко та його Вєрка Сердючка зустрінуть в Еміратах, куди музикант не зміг потрапити у кінці минулого року. Артист разом зі своїм колективом виступить на закритому заході в елітному п'ятизірковому готелі Raffles The Palm.

Напередодні 2021 року Данилку довелося скасувати концерт у Дубаї — перед новорічними святами він заразився коронавірусом.

Данилко дуже популярний, його запрошують виступати у багатьох країнах світу, досі кличуть до Росії. Але артист дуже вибірковий, пише «Стархіт».



Здобути його виступ досить важко — Данилко не завжди готовий брати участь у концертах навіть за величезний гонорар, якщо його не влаштовує бодай щось.

Кілька років тому взагалі майже перестав брати участь у великих концертах, залишивши лише виступи на обраних приватних вечірках.



За словами організаторів концерту у Дубаї, на Новий рік краще, ніж Вєрка Сердючка, артиста вигадати неможливо. Але домовлятися з Данилком їм довелося за півтора року до запланованої дати.

Попри великі гонорари, організатори зазначають, що працює Данилко як завжди чітко та якісно, а гості дуже задоволені та танцюють під хіти до упаду.

За інформацією видання, вихід зірки на сцену обійдеться організаторам близько 12 млн рублів (майже 4,5 млн гривень) за годину. Крім того, Данилку запропонували після роботи кілька днів відпочити у Дубаї, на що він погодився.



Організатори заходу зазначають, що Данилко не висуває нездійсненних вимог. Окрім гонорару, співаку оформлять переліт до Еміратів бізнес-класом та номери підвищеної комфортності у п'ятизірковому готелі.

Нагадаємо, нещодавно Данилко анонсував новорічний хіт Вєрки Сердючки. Наразі артист бере участь у зйомках новорічних концертів в Україні, на запис яких приїжджають і зірки з інших країн.

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