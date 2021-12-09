Містичний знак: на похоронах Рудінштейна покійний «налякав» присутніх

На церемонії прощання із засновником кінофестивалю «Кінотавр» Марком Рудінштейном, який помер на 76-му році життя, стався інцидент, один із присутніх назвав його «знаком».

Як повідомляє видання «Дні.ру», на прощання з відомим продюсером прийшло не дуже багато колег.

Під час церемонії прощання, що проходила у Будинку кіно, у залі пролунав страшний шум — у сусідньому приміщенні хтось увімкнув перфоратор. Люди, які прийшли попрощатися з Рудінштейном, здригнулися, а один із друзів покійного вирішив трохи розрядити атмосферу.

«Це Марік, який був дуже пробивним, нам знак подає», — сказав чоловік.

Марк Рудінштейн потрапив до лікарні восени цього року з інфарктом, йому зробили операцію. Невдовзі у нього стався інсульт, продюсера ввели у медикаментозну кому та підключили до ШВЛ. Але це не допомогло — невдовзі він помер.

Фото зі сторінки Марка Рудінштейна у соціальних мережах

456

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter