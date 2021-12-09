«Був легкий роман»: критик Сергій Сосєдов розповів про «флірт» з українським співаком

Російський журналіст і критик Сергій Сосєдов, який нещодавно поширював чутки про хворобу Софії Ротару, зізнався, що у нього був роман з українським співаком Петром Дмитриченком, передає «ТСН».

У програмі «Алена, блин» Сосєдов згадав 2010 рік й заявив, що до роману з Сосєдовим Дмитриченка підштовхнуло «бажання просунутися». Сам він нібито до того, як український виконавець надіслав йому свої пісні, нічого про Дмитриченка не знав.

Критик також заявив, що готовий допомагати артистам-початківцям, допоміг і Дмитриченку, який «крутився біля нього у тому числі й заради піару».

За словами Сосєдова, між чоловіками не було бурхливого роману, швидше флірт. Він також натякнув, що Дмитриченко — бісексуал — зараз чоловік має дружину та доньку.

Загалом Сосєдов назвав співака світською та «безперечно приємною» людиною, а також талановитим і яскравим вокалістом, який міг би за радянських часів зробити собі гарну кар'єру.

На відео з 59 хвилини.

Нагадаємо, нещодавно Сосєдов критично висловився про російського репера Моргенштерна.

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