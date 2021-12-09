«Був легкий роман»: критик Сергій Сосєдов розповів про «флірт» з українським співаком
Російський журналіст і критик Сергій Сосєдов, який нещодавно поширював чутки про хворобу Софії Ротару, зізнався, що у нього був роман з українським співаком Петром Дмитриченком, передає «ТСН».
У програмі «Алена, блин» Сосєдов згадав 2010 рік й заявив, що до роману з Сосєдовим Дмитриченка підштовхнуло «бажання просунутися». Сам він нібито до того, як український виконавець надіслав йому свої пісні, нічого про Дмитриченка не знав.
Критик також заявив, що готовий допомагати артистам-початківцям, допоміг і Дмитриченку, який «крутився біля нього у тому числі й заради піару».
За словами Сосєдова, між чоловіками не було бурхливого роману, швидше флірт. Він також натякнув, що Дмитриченко — бісексуал — зараз чоловік має дружину та доньку.
Загалом Сосєдов назвав співака світською та «безперечно приємною» людиною, а також талановитим і яскравим вокалістом, який міг би за радянських часів зробити собі гарну кар'єру.
На відео з 59 хвилини.
Нагадаємо, нещодавно Сосєдов критично висловився про російського репера Моргенштерна.311
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