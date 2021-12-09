27.02 / 27.23 30.47 / 30.83
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням

17:31 9 грудня 2021
Анна Трінчер

Популярна співачка та блогерка Анна Трінчер, яка зібралася заміж за скандального Олександра Волошина, шокувала відвертим вбранням на червоному хіднику премії «Музична платформа». Зірка дефілювала у прозорому комбінезоні, вставки на якому прикривали лише пікантні частини тіла.

«Це дизайнерський костюм, який зробили буквально за день, тому що попередній, який я планувала для цього виступу, провалився з тріском. Так буває у артистів — у нас дуже важка доля: у момент, коли треба все й зараз, усі чомусь кудись зникають. Той костюм мені просто не сподобався. Я не почувалася в ньому, розуміла, що це не я, і це буде для мене несправжній виступ. А в цьому я почуваюся Анною Трінчер!», — розповіла співачка каналу «Україна».

Цього вечора Трінчер отримала нагороду за хіт «По губах». За лаштунками співачка розповіла, як її майбутній чоловік реагує на відверті образи.

«Він мене фотографує, цілує та відпускає. Він зовсім не проти тих образів, у яких я з'являюся на виступах, у своїй творчості», — поділилася Ганна.

Раніше вона розповіла, що весілля планують на літо 2022 року. Але не всі родичі у захваті від майбутнього заміжжя. Батьки Трінчер виступили проти її рішення вийти заміж.

Також «ФАКТИ» писали про те, скільки Анна Трінчер та інші блогери заробляють в Інстаграм.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Пенсія в Україні

Всі надії на березень: кому суттєво підвищать пенсію навесні 2022 року

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.