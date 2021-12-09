Свято наближається: Камалія з доньками записала новорічну пісню

Співачка Камалія, яка розповіла раніше, без якоїсь прислуги не може обійтися, підготувала подарунок для своїх шанувальників до Нового року. Вона записала святкову пісню «Новий рік». А на бек-вокалі вперше разом із нею заспівали семирічні доньки Арабелла та Мірабела.

«Новий рік» — це пісня-настрій! У неї дуже проста філософія та музика, під яку хочеться танцювати. Кожен із нас заслуговує на те, щоб на свята відпустити всі негаразди, негативні думки, токсичні стосунки на роботі та в особистому — і дозволити собі бути справжніми поряд із рідними!", — прокоментувала роботу співачка.

Камалія розповіла, що дівчатка стали першими слухачами треку та співали його вдома.

«Так і виникла ідея заспівати на студії разом. Новий досвід їм сподобався: правда вони чесно сказали, що було не так просто, як їм здавалося. Тож мамина робота стала викликати у них ще більшу повагу!», — додала Камалія.

Нагадаємо, свою нову пісню «Аб'юзер» за мотивами скандалу з колишньою колегою Вікторією випустила Слава Камінська.

А Катерина Осадча та Юрій Горбунов потішили мережу сімейним дуетом.

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