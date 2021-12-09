«Вплутався у гру»: Фагот розповів, кого йому хотілося вдарити на «Танцях з зірками»

Лідер гурту ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта після шоу «Танці зі зірками» був готовий по-чоловічому розібратися з тими, хто придумав йому імідж нестримного ловеласа. Про це Фагот розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube-каналі Dorotye.

За словами музиканта, продюсери шоу «Танці зі зірками» постійно намагалися викручувати сенсації. Однією з них мала стати поява на шоу колишньої коханої Олега. «Продюсерські уми думали-думали і вирішили, що для їхньої історії це буде цікаво», — згадує Михайлюта.

За словами Фагота, автори шоу добре розворушили слизьку тему. Олег зізнався, що «вплутався у правила гри», але все одно не хотів повністю йти на поводу у продюсерів. Особливо не сподобалося музикантові, що йому створюють образ героя-коханця.

«На інтерв'ю іноді ставили такі питання, за які хотілося просто від… ть. Наприклад, такі: скільки фанаток протягом туру ти тр… ш? Такі запитання ставили. І що людині сказати? У нас шоу „Є… ля зі зірками“ чи „Танці зі зірками“… Ну я відмахався від усього цього», — розповів Михайлюта.

Нагадаємо, пара Олега Михайлюти та Катерини Трішиної покинула танцювальний проект після 5-го випуску. Фагот подякував партнерці за віру в його танцювальні таланти.

Фото fahot/instagram

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