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52-річна Дженніфер Еністон показала стрункі ноги та розповіла, що думає про чутки про свою вагітність

11:18 10 грудня 2021
Дженіфер Еністон

Американська актриса Дженніфер Еністон зробила фотосесію для видання Hollywood Reporter та дала інтерв'ю. На фото 52-річна зірка серіалу «Друзі», яка зберегла чудову фігуру, продемонструвала свої стрункі ноги.

Двічі розлучена Дженніфер, яка раніше була одружена з акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру, розповіла серед іншого про те, як сильно її раніше ображали чутки, що вона віддала перевагу кар'єрі замість материнства. Вона також зазначила, що наразі соцмережі взяли на себе функцію, яку раніше виконували таблоїди.

«Те, що тоді таблоїди та ЗМІ робили з особистим життям людей, роблять зараз звичайні люди. Хоча я так давно не бачила таблоїдів. Я ще чекаю на близнюків? Чи стану я чудо-матір'ю у 52 роки?», — каже Еністон.

«Люди уявлення не мають, що відбувається зі мною особисто, з медичного погляду. Чому я не можу… Чи можу взагалі мати дітей? Вони взагалі нічого не знають. Це по-справжньому ранить, і це просто огидно», — сказала вона.

Еністон також зазначила, що у суспільстві існують «подвійні стандарти»: чоловіки не оцінюються з погляду на їхній сімейний статус та наявність дітей.

Раніше, як писали «ФАКТИ», актриса дала інтерв'ю журналу InStyle — Ще хвилина — і мене б не взяли в серіал «Друзі», — Дженніфер Еністон.

Фото Hollywood Reporter

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