Лобода оголилася в снігу заради нової пісні

Світлана Лобода, яка вперше за довгий час дала відверте інтерв'ю на українському телебаченні та розповіла про свого обранця, випустила новорічний сингл «ЗанесLO». Нову пісню вона презентувала на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши фото та відео, на якому позує оголеною у снігу. Сама Світлана називає цю пісню «електричним жучком».

«Для мене важливо, щоби музика потрапляла в момент. Була співзвучна відчуттям слухача. Вже не вперше, працюючи в студії над одним треком, мені трапляється зовсім інший і я кардинально змінюю всі свої плани. Так сталося і з новою піснею „ЗанесLO“. Адже чим ближче Новий рік, тим сильніше нас охоплює настрій свята та чудес. Цей трек з перших акордів просто полонив мене, і я впіймала себе на думці, що якщо він постійно звучить у моїй голові, то я просто не можу не поділитися з вами!», — прокоментувала роботу Світлана та додала, що у цій пісні вона відобразила свій настрій.

Це вже четверта прем'єра від Лободи за останні п'ять місяців.

Днями Світлана Лобода вперше за довгий час виступила на сцені Палацу «Україна» на премії «Музична платформа». Артистка здобула нагороду за сингл «moLOko».

Також Лобода очолила рейтинг YouTube в Україні, її сингл «Рідний» зайняв перше місце серед найбільш перегляданих відео українцями.

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