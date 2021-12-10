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Шоу-бізнес

«Була дівчина із шоу»: після смерті Градського заговорили про проблеми з останньою дружиною

11:37 10 грудня 2021
градський

Після смерті співака та композитора Олександра Градського стали з'являтися чутки, що останніми роками коханою жінкою артиста була аж ніяк не його дружина, а молода співачка, учасниця талант-шоу «Голос». Вперше про фаворитку Градського заявила актриса Людмила Цвєткова, повідомляє day.ru.

«Нова дівчина з шоу „Голос“ два роки тому у Градського з'явилася», — згадувала Цвєткова.

Одна з учасниць «Голосу», яка входила до команди Градського, справді після завершення проекту не розпрощалася із зірковим наставником, а почала працювати у театрі «Градський Хол». Але припущення про інтрижку артистка відкидає: вона щаслива у шлюбі, а з композитором та його дружиною товаришували сім'ями.

«Він любив мене як професіонала, людину творчу. Він любив мій голос і любив мене як батько — дочку. Всі домисли про якийсь зв'язок між нами — повна нісенітниця! Не треба очорняти його ім'я», — заявила молода співачка Олександра Воробйова в інтерв'ю Woman.ru.

"Він любив мене як батько - дочку"

Приятель музиканта, рок-виконавець Анатолій Альошин в історію з новою пасією не вірить. Альошин стверджує, що не помічав за Олександром «нічого такого». «Припустити можу, хоча це не в його характері», — каже він, але й повністю виключити можливість роману не готовий: «Можливо, у нього з дружиною дороги розійшлися за пару років до його смерті, то, звичайно, йому хотілося мати якусь людину поруч».

Нагадаємо, Олександр Градський був одружений чотири рази — останній офіційний шлюб було зареєстровано за місяць до смерті артиста. Градський узаконив стосунки з моделлю та акторкою Мариною Коташенко.

Спадкоємцям композитор залишив два житлові будинки, кілька квартир та автомобілів, дев'ять земельних ділянок. Вартість майна оцінюється у мільйони доларів.

Фото Олександр Градський/Facebook

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