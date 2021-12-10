«Поїхав із Росії, там стало холодно»: Моргенштерн відповів на звинувачення

Репер Моргенштерн розповів, чому у листопаді залишив Росію. Перебуваючи в Дубаї (ОАЕ), виконавець записав кліп, де пояснює: «Поїхав із Росії, адже там стало холодно».

Незважаючи на те, що кліп називається «Домой», Моргенштерн дає зрозуміти, що повертатися додому в РФ він поки що не планує, але колись, звичайно, прилетить.

Моргенштерн

Відповів репер і на звинувачення у розповсюдженні наркотиків. Моргенштерн запевняє, що у соцмережах торгує, але зовсім не забороненими препаратами.

Щодо останніх перевірок у ресторані репера та виписаного штрафу для закладу Моргенштерн не переживає. «Не помру з голоду», — каже він.

"Не помру з голоду"

Нагадаємо, на початку листопада Моргенштерн заявив, що збирається на тривалий час залишити сцену.

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