«Поїхав із Росії, там стало холодно»: Моргенштерн відповів на звинувачення
Репер Моргенштерн розповів, чому у листопаді залишив Росію. Перебуваючи в Дубаї (ОАЕ), виконавець записав кліп, де пояснює: «Поїхав із Росії, адже там стало холодно».
Незважаючи на те, що кліп називається «Домой», Моргенштерн дає зрозуміти, що повертатися додому в РФ він поки що не планує, але колись, звичайно, прилетить.
Відповів репер і на звинувачення у розповсюдженні наркотиків. Моргенштерн запевняє, що у соцмережах торгує, але зовсім не забороненими препаратами.
Щодо останніх перевірок у ресторані репера та виписаного штрафу для закладу Моргенштерн не переживає. «Не помру з голоду», — каже він.
Нагадаємо, на початку листопада Моргенштерн заявив, що збирається на тривалий час залишити сцену.229
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