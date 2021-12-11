26.88 / 27.11 30.26 / 30.65
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Перебір з орієнтацією»: MARUV розлютила користувачів своїми ласками з подружкою біля басейну

16:26 11 грудня 2021
MARUV

Популярна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка нещодавно виступила в Росії на записі «Пісні року» та явно програвала на сцені відомим виконавцям, вирішила зробити перерву у роботі перед новорічними корпоративами та вирушила на відпочинок до Єгипту.

Там вона оселилася у шикарному готелі й щоранку приймала водні процедури разом з артистами свого балету, розповідаючи про це в Instagram.

А оскільки Аня любить влаштовувати з будь-якої фотосесії провокацію, то на відео вона дозволила собі деякі фривольності з однією з подружок: нахилялася до її обличчя, імітуючи поцілунок, ніжно обіймала за верхню частину ноги.


«Скоро зимові канікули і я на них дуже сильно чекаю! Тому що наступного року я загадала собі багато мандрівок, особливо на зимові канікули. Хто куди збирається на відпочинок? — підписала відео Корсун.

Прихильники співачки, що звикли до подібного стилю зйомок, схвалили постаті дівчат, гарну обстановку у готелі і навіть погоду, яка встановилася в Єгипті.

У той же час знайшлися і ті, хто розкритикував MARUV — багато хто з шанувальників не в змозі відпочивати взимку у спекотних країнах, і можуть зробити хіба що «подорож» з кухні до кімнати, і влітку — на село до бабусі. Але особливо дісталося артистці за надмірну відвертість відео — навіть те, що дівчата лише імітують пристрасть та поцілунки, їм видалося зайвим.

Схоже, частина глядачів дійсно переситілася «провокаціями» і чекає, що MARUV намагатиметься по-доброму здивувати глядача своїми піснями, а не довгими ногами та іншими частинами тіла.

MARUV часто демонструє свої гарячі фото. Нещодавно співачка показала знімок у купальнику на тлі пальми у Дубаї. Творчість MARUV також шокує багатьох глядачів. Артистка з'являється на сцені в дуже відвертому вбранні й поводиться на межі дозволеного.

Фото Instagram/maruvofficial

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

бізнес

В Україні хочуть змінити правила для ФОП: що чекає на підприємців

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.