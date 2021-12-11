«Перебір з орієнтацією»: MARUV розлютила користувачів своїми ласками з подружкою біля басейну

Популярна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка нещодавно виступила в Росії на записі «Пісні року» та явно програвала на сцені відомим виконавцям, вирішила зробити перерву у роботі перед новорічними корпоративами та вирушила на відпочинок до Єгипту.



Там вона оселилася у шикарному готелі й щоранку приймала водні процедури разом з артистами свого балету, розповідаючи про це в Instagram.



А оскільки Аня любить влаштовувати з будь-якої фотосесії провокацію, то на відео вона дозволила собі деякі фривольності з однією з подружок: нахилялася до її обличчя, імітуючи поцілунок, ніжно обіймала за верхню частину ноги.



«Скоро зимові канікули і я на них дуже сильно чекаю! Тому що наступного року я загадала собі багато мандрівок, особливо на зимові канікули. Хто куди збирається на відпочинок? — підписала відео Корсун.

Прихильники співачки, що звикли до подібного стилю зйомок, схвалили постаті дівчат, гарну обстановку у готелі і навіть погоду, яка встановилася в Єгипті.

У той же час знайшлися і ті, хто розкритикував MARUV — багато хто з шанувальників не в змозі відпочивати взимку у спекотних країнах, і можуть зробити хіба що «подорож» з кухні до кімнати, і влітку — на село до бабусі. Але особливо дісталося артистці за надмірну відвертість відео — навіть те, що дівчата лише імітують пристрасть та поцілунки, їм видалося зайвим.



Схоже, частина глядачів дійсно переситілася «провокаціями» і чекає, що MARUV намагатиметься по-доброму здивувати глядача своїми піснями, а не довгими ногами та іншими частинами тіла.

MARUV часто демонструє свої гарячі фото. Нещодавно співачка показала знімок у купальнику на тлі пальми у Дубаї. Творчість MARUV також шокує багатьох глядачів. Артистка з'являється на сцені в дуже відвертому вбранні й поводиться на межі дозволеного.



Фото Instagram/maruvofficial

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