«Я вже давно не танцюю»: стали відомі останні слова Олександра Градського на ТБ

Після смерті співака та композитора Олександра Градського стали відомі подробиці останніх днів його життя, пише СтарХит.

Так, останні випуски, в яких артист знімався, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, стали для нього справжнім випробуванням. У паузах між зйомками йому доводилося лежати під крапельницями, а в студію «Голосу» його взагалі доставляли на медичних ношах.

Через тиждень після похорону Градського стало відомо про його останні слова, які прозвучали на шоу. Швидше за все, наставник уже передчував швидкий кінець, хоч і намагався до останнього триматися молодцем при колегах та молодій гвардії. Після виступу одного з підопічних Діми Білана маестро поміркував про танці, якими він не міг займатися не лише через вік, а й через серйозні проблеми з ногами.

«Я цього взагалі не розумію. Зовсім. Я розумію, що багато хто танцює, і їм це подобається. Але, можливо, тому, що я давно не танцюю», — сказав він з усмішкою, на що йому раптом заперечила Пелагея: «Неправда, на „Голосі“ ми танцювали!»

«Ми всі тут при своїй справі», — сказав Олександр Борисович свої останні слова, які потрапили на відео.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно почали з'являтися чутки, що останніми роками коханою жінкою артиста була аж ніяк не його дружина, а молода співачка, учасниця талант-шоу «Голос».

Фото зі сторінки Олександра Градського в соціальних мережах

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