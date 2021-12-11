Балану подобається запах лісу: Тіну Кароль у новому образі запідозрили у спробі «виманити» Дана з Нью-Йорка в Україну

Популярна співачка Тіна Кароль, чиї гонорари на Новий рік входять до ТОП-5 найвищих в Україні, любить активно просувати через соцмережі не лише свої пісні та кліпи, а й рекламу продукції, що випускається за її участі.

Кілька годин тому співачка розмістила в Instagram «мерч» своєї нової колекції, яка призначена для дому.

У ролику Тіна постала у новому, незвичайному образі, з розпущеним пухнастим волоссям, в оточенні новорічного антуражу у вигляді ялинки, іграшок та свічок-ароматизаторів.

"Окунися у святкові відчуття та насолодись ароматом з нотками хвойного лісу, кедрового листя та ягід. А, головне, пам'ятай, що аромат домашнього затишку, це коли тепло в серці та затишно у будинку", - підписала вона пост.

Звичайно, шанувальники співачки не пропустили можливості відзначити, як вона гарно виглядає у новому образі.



Але один із користувачів у першому коментарі написав, що Дану Балану подобається запах лісу та хвої – про це він заявив в одному з інтерв'ю.

А ще молдавський мачо нещодавно заявив, що постійно проживає не в Кишиневі, а в Нью-Йорку, де має власну квартиру.

Тому, слідуючи логіці появи постів, можна запропонувати, що далекоглядна Тіна спеціально випустила перед Новим роком парфум з ароматом лісу — можливо, подарує його Дану, і той негайно з'явиться на концерти в Україну.

Втім, чи справедливі подібні висновки, буде зрозуміло за кілька тижнів, коли в містах країни стартуватимуть святкові корпоративи, і Дан, напевно, виступить хоча б на кількох з них.

Нагадаємо, у мережі тривалий час активно обговорювали «роман» між Тіною Кароль та Даном Баланом. Багато глядачів жалкували про те, що «стосунки» співаків виявилися лише вигадкою організаторів «Голосу країни». Вони хотіли б насправді бачити яскравих Тіну Кароль та Дана Балана разом.

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