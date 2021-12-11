«Просто Лоліта якась»: Галкін здивував фото Пугачової у шкіряній сукні з мініспідницею та модних чоботях-трубах

Російський гуморист Максим Галкін, якому віднедавна заборонено в'їзд на територію нашої країни, опублікував у суботу, 11 грудня, в Instagram фотографію своєї дружини Алли Пугачової у короткій сукні.

«Не любить Аллочка фотографуватися, а дарма! Ледве вмовив!» — підписав він фото.

На знімку Примадонна постала у молодіжному образі total black: шкіряна чорна мінісукня з відкритими плечима, чорні колготки з ефектом панчіх та такого ж кольору високі ботильйони. Волосся співачка залишила розпущеним, уклавши його м'якими хвилями.

Можна зрозуміти, що Максим не приховує свого милування дружиною, і в цьому його охоче підтримали шанувальники зіркової пари.

«Ну вона ж красуня, даремно не любить!», «Безумно красива дівчинка», «Добре, що умовив. Красива Аллочка і нам приємно», «Чудово виглядає! Так стильно, модно, молодіжно!», «При всій повазі, але це просто Лоліта якась», «І все ж таки вона супер! Прям справді Примадонна!», «Готична принцеса» , — пишуть фоловери, серед яких багато відомих співаків та акторів.

А Філіп Кіркоров після розлучення з Пугачовою так і не зміг знайти нове кохання. Співак важко пережив розлучення і зневірився у коханні. Нещодавно з'ясувалося, що його сім'ї лежить давнє родове прокляття.

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