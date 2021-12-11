26.88 / 27.11 30.26 / 30.65
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Просто Лоліта якась»: Галкін здивував фото Пугачової у шкіряній сукні з мініспідницею та модних чоботях-трубах

20:29 11 грудня 2021
Пугачова та Галкін

Російський гуморист Максим Галкін, якому віднедавна заборонено в'їзд на територію нашої країни, опублікував у суботу, 11 грудня, в Instagram фотографію своєї дружини Алли Пугачової у короткій сукні.

«Не любить Аллочка фотографуватися, а дарма! Ледве вмовив!» — підписав він фото.

На знімку Примадонна постала у молодіжному образі total black: шкіряна чорна мінісукня з відкритими плечима, чорні колготки з ефектом панчіх та такого ж кольору високі ботильйони. Волосся співачка залишила розпущеним, уклавши його м'якими хвилями.

Можна зрозуміти, що Максим не приховує свого милування дружиною, і в цьому його охоче підтримали шанувальники зіркової пари.

«Ну вона ж красуня, даремно не любить!», «Безумно красива дівчинка», «Добре, що умовив. Красива Аллочка і нам приємно», «Чудово виглядає! Так стильно, модно, молодіжно!», «При всій повазі, але це просто Лоліта якась», «І все ж таки вона супер! Прям справді Примадонна!», «Готична принцеса» , — пишуть фоловери, серед яких багато відомих співаків та акторів.

А Філіп Кіркоров після розлучення з Пугачовою так і не зміг знайти нове кохання. Співак важко пережив розлучення і зневірився у коханні. Нещодавно з'ясувалося, що його сім'ї лежить давнє родове прокляття.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

бізнес

В Україні хочуть змінити правила для ФОП: що чекає на підприємців

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Меган Маркл

Меган Маркл випадково проговорилася про свій справжній вік — фанати шоковані

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.