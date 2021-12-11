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Шоу-бізнес

«Сильно здав»: тяжкохворий Юрій Антонов вперше за довгий час з'явився на публіці

22:47 11 грудня 2021
Юрій Антонов

Відомий композитор та співак Юрій Антонов, який останнім часом рідко відвідує концерти та світські заходи, днями з'явився у Москві у Кремлівському палаці, де відбулася урочиста церемонія вручення музичної премії «Золотий грамофон», пише «МК».

Глядачі зауважили, що останнім часом Антонов сильно здав.

76-річний виконавець «Під дахом твого дому» переніс кілька операцій і в останні місяці з дому майже не виходив.

На захід він приїхав у теплому одязі з палицею. Обличчя виконавця приховувала медична маска. Антонов кілька місяців тому перехворів на Covid-19 і продовжує дотримуватися запобіжних заходів.

Вже на сцені Антонов виконав знамениту композицію «Повір у мрію», а потім разом з Григорієм Лепсом — «Улюблена, врятуй мене».

Після церемонії Юрій Михайлович визнав, що рік для всіх невдалий. Особисто він переніс три операції на одному коліні.

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