З голими сідницями по Червоній планеті: супермодель Демі Роуз влаштувала ню-фотосесію на Марсі

Відома британська супермодель Демі Роуз, яку іноді називають «британською Кардаш'ян» продовжує досліджувати найнезвичайніші місця нашої планети, і вже, схоже, активно вивчає Марс.

Такий висновок напрошується із недавнього фото, яке дівчина опублікувала у своєму Instagram.

На ньому вона зображена в незрозумілій місцевості, що справді нагадує необжитий людьми простір, при цьому на Демі — практично мінімум одягу.

При цьому геолокація вказує на те, що знімок зроблено на Марсі.

«Невже наша Демі полетіла на Червуї планету і більше не буде з нами?» — занепокоїлися шанувальники красуні.

На щастя, незабаром Міс Роуз заспокоїла фанатів: знімком із її нової фотосесії для одного з видань, зроблений у сонячній Каліфорнії.

На ньомувона біжить тією ж пустельною місцевістю, але з геолокацією американського штату.

Прихильники зітхнули з полегшенням, привітали Демі з «поверненням», запевнивши в тому, що вони її люблять, тому нікуди не треба відлітати — вони й надалі будуть раді такій красуні на Землі.

Нагадаємо, що, крім участі у фотозйомках, Демі Роуз проводить широку просвітницьку роботу: вона активно навчає молоде покоління тому, як потрібно правильно займатися спортом.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter