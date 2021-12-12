«Майже не ходить»: стало відомо про стан 83-річної Едіти П'єхи

Зірка радянської естради Едіта П'єха останніми роками практично не виходить в люди.

83-річна співачка зізнається, що вона втомилася від концертної діяльності. Нині її життя зосереджено на дітях та онуках. П'єха каже, що більше не може співати, хоч у ній залишилася пристрасть до музики. Тепер вона лише слухачка, пише «МК».

За визнанням онука Стаса П'єхи, його бабуся рідко встає з ліжка та ще рідше виходить з дому. Співачка може просидіти в одній позі весь день, не виходить навіть гуляти.

Влітку цього року стало відомо, що Едіта Станіславівна має проблеми з ногами. Свого часу артистці проводили операції на колінах, але вона не повністю відновилася.

Ще кілька років тому народна артистка СРСР Едіта П'єха практично перестала виходити в люди та давати концерти. Вона не дає інтерв'ю.

До речі, Едіта П'єха досі й не провела прощальний концерт, як роблять багато зірок естради.

Нагадаємо, нещодавно на публіці після довгої перерви з'явився композитор Юрій Антонов. Глядачі та колеги звернули увагу, що останнім часом він добряче здав. Антонов перехворів на коронавірус й цього року переніс три операції.

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