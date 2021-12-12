26.88 / 27.12 30.25 / 30.67
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Майже не ходить»: стало відомо про стан 83-річної Едіти П'єхи

9:55 12 грудня 2021
П&#39;єха

Зірка радянської естради Едіта П'єха останніми роками практично не виходить в люди.

83-річна співачка зізнається, що вона втомилася від концертної діяльності. Нині її життя зосереджено на дітях та онуках. П'єха каже, що більше не може співати, хоч у ній залишилася пристрасть до музики. Тепер вона лише слухачка, пише «МК».

За визнанням онука Стаса П'єхи, його бабуся рідко встає з ліжка та ще рідше виходить з дому. Співачка може просидіти в одній позі весь день, не виходить навіть гуляти.

Влітку цього року стало відомо, що Едіта Станіславівна має проблеми з ногами. Свого часу артистці проводили операції на колінах, але вона не повністю відновилася.

Ще кілька років тому народна артистка СРСР Едіта П'єха практично перестала виходити в люди та давати концерти. Вона не дає інтерв'ю.

До речі, Едіта П'єха досі й не провела прощальний концерт, як роблять багато зірок естради.

Нагадаємо, нещодавно на публіці після довгої перерви з'явився композитор Юрій Антонов. Глядачі та колеги звернули увагу, що останнім часом він добряче здав. Антонов перехворів на коронавірус й цього року переніс три операції.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Нацбанк

Це провал: Нацбанк назвав винуватих у зриві податкової амністії в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.