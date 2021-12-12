Шампанське з туфельки: Тіна Кароль здивувала своїми незвичними «здібностями»

Популярна співачка Тіна Кароль готується до новорічних корпоративів, які, як відомо, приносять артистам непоганий дохід.

При цьому Тіна вирішила не зупинятися лише на піснях, демонстраціях парфумів, а розширила коло своїх умінь. Співачка здивувала глядачів незвичним роликом.

Так, на одному з фан-сайтів з'явилося відео, в якому співачка лежить на шкіряному дивані, піднявши вертикально вгору одну з ніг, на якій стоїть порожній фужер.

А її помічниця повільно наливає у фужер пінистий напій — очевидно, шампанське.

Оскільки рідина ллється бризками й потрапляє дівчині на штани, то Кароль відчайдушно сміється.

Звичайно, атракціон з ряду не зовсім звичайних.

«Її сміх як окремий вид мистецтва», — підписав автор свою публікацію.

Водночас інші користувачі вирішили, що такий безглуздий сміх з криками явно не прикрашає образ народної улюблениці й виглядає вульгарно.

Іншим же шанувальникам залишається лише гадати, чим ще може «здивувати» їхня артистка.

Нагадаємо, нещодавно шанувальники порівняли Кароль з джедаєм та розкритикували за макіяж.

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