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Шампанське з туфельки: Тіна Кароль здивувала своїми незвичними «здібностями»

10:46 12 грудня 2021
Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль готується до новорічних корпоративів, які, як відомо, приносять артистам непоганий дохід.

При цьому Тіна вирішила не зупинятися лише на піснях, демонстраціях парфумів, а розширила коло своїх умінь. Співачка здивувала глядачів незвичним роликом.

Так, на одному з фан-сайтів з'явилося відео, в якому співачка лежить на шкіряному дивані, піднявши вертикально вгору одну з ніг, на якій стоїть порожній фужер.

А її помічниця повільно наливає у фужер пінистий напій — очевидно, шампанське.

Оскільки рідина ллється бризками й потрапляє дівчині на штани, то Кароль відчайдушно сміється.

Звичайно, атракціон з ряду не зовсім звичайних.

«Її сміх як окремий вид мистецтва», — підписав автор свою публікацію.

Водночас інші користувачі вирішили, що такий безглуздий сміх з криками явно не прикрашає образ народної улюблениці й виглядає вульгарно.

Іншим же шанувальникам залишається лише гадати, чим ще може «здивувати» їхня артистка.

Нагадаємо, нещодавно шанувальники порівняли Кароль з джедаєм та розкритикували за макіяж.

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