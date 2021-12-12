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«Чим старіша, тим вбрання коротше»: 72-річну Пугачову розкритикували за танці в міні на вечірці та спроби задирати спідницю (відео)

12:51 12 грудня 2021
Пугачова

Примадонна російської естради Алла Пугачова стала частіше з'являтися на публіці у молодіжному вбранні.

Минулої суботи співачка побувала на ювілеї своєї подруги та адвоката Іди Достман. Про це пише day.ru.

На 45-річчя світської левиці з'їхалися зірки російського шоу-бізнесу — Філіп Кіркоров, Наташа Корольова, Ігор Крутий, Алсу, Лев Лещенко, Максим Галкін та Алла Пугачова.

Для вечірки 72-річна Примадонна обрала чорну шкіряну мінісукню, підкресливши талію поясом. На артистці були високі чорні чоботи, образ доповнювали мітенки та окуляри на ланцюжку.

Спочатку «молодіжне» фото Пугачової її чоловік Максим Галкін опублікував у своєму мікроблозі в Instagram. 45-річний шоу-мен поскаржився, що Алла Борисівна не любить фотографуватись, тому доводиться її умовляти.

А потім розмістив у Stories відео де Пугачова танцює з ювіляркою під пісню Льва Лещенка «Прощай». Інші гості теж поділилися кадрами з Аллою Пугачовою, наголосивши, що сама Примадонна була у Лещенка на танцпідтримці.



Співачка Жасмін розмістила ролик зі свята у себе в Instagram. Її шанувальники обсипали Жасмін компліментами, а Примадонну розкритикували.

Нагадаємо, Пугачова, намагаючись здаватися молодшою за свої роки, часто експериментує з волоссям та іноді підбирає досить сміливе вбрання для свого віку.

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