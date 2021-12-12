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Шоу-бізнес

«Шинелі стали на шорти перешивати»: Лобода шокувала вбранням ведучого вечірнього шоу

22:17 12 грудня 2021
лобода

Над співачкою Світланою Лободою пожартували в ефірі шоу «Вечірній Ургант». Як відомо, Світлана любить відкритий стиль та максимально прозорі речі. Іван Ургант, привітавши гостю у студії, насамперед запитав, чи розуміє вона, що з-під її прозорої спідниці добре видно спідню білизну.

Світлана спробувала виправдатись, що все так і задумано. «Це не труси, це шорти. Із дуже щільного матеріалу «Шанель», — уточнила Лобода.

«Що ви кажете? Це означає, що хтось почав шинелі на шорти перешивати», — заявив на це Ургант.

Не оминув ведучий і того факту, що на шоу Лобода з'явилася в чорному. «Ви начебто похоронку до нас привезли», — поіронізував він.


Нагадаємо, на зйомках новорічного синглу «Занесло» Лобода позувала оголеною у снігу.

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