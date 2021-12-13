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Міс Всесвіт-2021: стала відома переможниця конкурсу (фото, відео)

7:45 13 грудня 2021
конкурс

В Ізраїлі завершився ювілейний 70-й конкурс «Міс Всесвіт». Корона переможниці дісталася 21-річній представниці Індії. На батьківщині Харнааз Сандху відома як модель та актриса. Розповідаючи про свою майбутню діяльність з титулом Міс Всесвіту, Харнааз вирішила зосередитись на гострій темі захисту клімату.

За всю історію існування конкурсу представниці Індії перемагали на ньому тричі.

Міс Всесвіт - 2021

У цьогорічному конкурсі брали участь 80 дівчат. Першою віце-міс стала Надія Ферейра з Парагваю. Другий віце-міс  - Лалела Мсване із ПАР.

Українка Анна Неплях відсіялася на етапі вибору топ-16 красунь. До того, що перемога дісталася не їй, Анна поставилася філософськи. «80 дівчат з усього світу і тільки в однієї мрія збулася, а в інших, можливо, впав цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, ми завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації», — каже вона.

Анна Неплях
Ганна Неплях

Анна Неплях
Ганна Неплях

«Конкурс Міс Всесвіт чітко дав мені зрозуміти, що я в себе одна і єдина людина у всьому всесвіті для кого я можу старатися, заради кого можу щось робити», — каже Анна.

"Я в себе одна"

Нагадаємо, раніше Анна Неплях неприємно здивувала користувачів соцмереж вибором національного костюма для конкурсу. Вбрання мало назву «Вишитий код України».

Фото harnaazsandhu03/Instagram, neplyah/Instagram

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