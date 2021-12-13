59-річна Демі Мур вразила фанатів селфі без макіяжу у ванні

59-річна Демі Мур, яка нещодавно шокувала фанатів своєю зовнішністю, опублікувала в Instagram селфі, де вона позує голою, сидячи у ванні — в окулярах та без макіяжу.

«Ранкова гаряча ванна та медитація. Самотність та пісні вітру», — підписала акторка свій пост.

Шанувальники актриси захопилися тим, як свіжо вона виглядає у своєму натуральному вигляді. «Ви повертаєте час назад», «Гарно старієте», — писали фанати. Щоправда, дехто звинуватив кінозірку у тому, що вона явно використовує ботокс.

Раніше «ФАКТИ» писали — Майже шпагат: стрибок Демі Мур у бікіні вразив фанатів.

Фото Instagram

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