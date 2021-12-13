Дуейн Джонсон обійняв Джеффа Безоса: як пройшла церемонія «Вибір народу»

У Санта-Моніці, штат Каліфорнія, відбулася церемонія вручення щорічної премії «Вибір народу» (People's Choice Awards). Проводилася вона вже в 47-й раз. Лауреатів визначають прості американці, тому премію по праву вважають найдемократичнішою та по-справжньому народною. А нагороджуються нею найпопулярніші фільми, серіали, пісні, телешоу та їхні творці.

На цей раз потрійний успіх супроводжував популярного актора Дуейна Джонсона. Його вшанували премією у категорії «Улюблене обличчя героїзму» та визнали найпопулярнішим актором 2021 року й найпопулярнішим комедійним актором. Перемогу у двох акторських номінаціях йому забезпечив фільм «Круїз у джунглях». Дуейн був на церемонії в ударі, багато жартував і став душею закулісного святкування. Він охоче фотографувався з іншими лауреатами та учасниками шоу. Цікаво, що вручити Джонсону нагороду в номінації «Улюблене обличчя героїзму» організатори запросили засновника компанії Amazon, одного з найбагатших людей світу Джеффа Безоса. І мільярдер із радістю погодився.

Нагороду Дуейну Джонсону вручив мільярдер Джефф Безос (фото: Getty Images)

«Іконою моди» американці назвали Кім Кардаш'ян. Вона прийшла на церемонію разом зі своєю матір'ю Кріс Дженнер та однією із сестер — Хлоєю Кардаш`ян, яка перемогла у категорії «Зірка реаліті-шоу». Кім, Кріс та Хлоя мали чудовий вигляд. За кілька днів після проведення «Вибору народу» стало відомо, що Кім Кардаш'ян звернулася до суду з проханням офіційно розлучити її з репером Каньє Вестом.

Кім Кардаш'ян, Хлоя Кардаш'ян, Кріс Дженнер (фото Getty Images)

«Народною іконою» у США оголошено Халле Беррі. 55-річна актриса з'явилася на церемонії в комбінезоні, нагадавши про те, що у 2004 році зіграла Жінку-кішку. А зараз американці захоплюються її фільмом «Удари». Беррі постала в цій спортивній драмі в образі майстра змішаних єдиноборств.

Халле Беррі (фото: Getty Images)

Крістіна Агілера заслужила на почесну премію «Ікона музики». Вона порадувала армію своїх шанувальників, виконавши кілька старих хітів, зокрема Dirrty. Співачка, якій 18 грудня виповнюється 41 рік, з'явилася на сцені у відвертому вбранні, яке запам'яталося по кліпу на цю пісню.

Крістіна Агілера (фото Getty Images)

Найкращим фільмом року, що минає, прості американці назвали бойовик «Чорна вдова», знятий за мотивами популярних коміксів. Виконавиця головної ролі у картині Скарлетт Йоханссон названа найпопулярнішою акторкою. 37-річна акторка вибрала для вечора чорний комбінезон від Gabriela Hearst. Наряд підкреслював струнку фігуру Скарлетт, яка 18 серпня народила сина Космо. Це її друга дитина.

Скарлетт Йоханссон (фото Getty Images)

На червоній доріжці в Санта-Моніці привернула до себе увагу старша дочка Майкла Джексона Періс. 23-річна актриса, модель та співачка прийшла у сміливій сукні від Vivienne Westwood.

Періс Джексон – дочка Майкла Джексона (фото Getty Images)

Найкращою комедією 2021 року американці назвали фільм «Персонаж» із Раяном Рейнольдсом у головній ролі. Найкращою кінодрамою стала «Круелла» з Еммою Стоун. У номінації «Найкращий бойовик» перемогла картина «Шан-Чі та легенда десяти кілець». Виконавець головної ролі у ній Сіму Лю отримав премію як найкращий актор у жанрі «екшн». Найкращим сімейним фільмом оголошено повнометражний мультик «Лука».

Комік Кевін Харт несподівано переміг у номінації «Найкращий драматичний кіноактор». Успіх принесла йому головна роль картині «Батьківство».

У телевізійних категоріях найкращим серіалом 2021 року визнано «Локі» з Тімом Хіддлстоном у головній ролі. Сам він став найпопулярнішим телеактором року, що минає.

Найпопулярнішою телеакторкою названа Еллен Помпео, зірка «Анатомії пристрасті», яка оголошена найкращим драматичним серіалом. Найкращим комедійним серіалом американці назвали «Я ніколи не…».

Селена Гомес несподівано перемогла у категорії «Найкраща комедійна телеактриса». Успіх принесла їй роль у серіалі «Вбивства в одному будинку», де її партнерами є Стів Мартін та Мартін Шорт.

«Найзапійнішим» серіалом американці назвали «Гру в кальмара». Корейський успіх у Санта-Моніці підтримали хлопці з BTS, визнані найкращим музичним гуртом року. А їхній хіт Butter («Масло») став найкращою піснею року та найкращим кліпом.

У категорії «Найкращий фантастичний чи фентезі серіал» переміг «Люцифер».

Брітні Спірс названо зіркою соцмереж 2021 року.

Адель оголошена найкращою співачкою. Найкращим співаком став репер Lil Nas X (справжнє ім'я Монтеро Ламар Хілл). У номінації «Найкращий альбом» переміг диск Sour («Кислий»), записаний дебютанткою Олівією Родріго.

Фото Getty Images

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