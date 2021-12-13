«Завтра буде краще, ніж учора» Потап із гуртом MOZGI потішили новорічним кліпом

Потап та його гурт MOZGI порадували шанувальників яскравим новорічним кліпом «Завтра буде краще, ніж учора».

Героями кліпу на TikTok-хіт, який підтримали смішними відео багато зірок шоу-бізнесу, стали популярні українські тіктокери з WHYNOT HOUSE та uLOVE Home: Хельга Багірова, Аня Тимошенко, Каріна Балашова, Елізабет Анорує, Жозе Мануель Трейсі, Олег Машуковський, Даша Кубик, Кирило Ріллі.

Кліпмейкери Максим Шелковніков та Денис Маноха перемістили героїв у веселий телемагазин.

Нагадаємо, гурт «ВІА Гра» вперше за довгий час випустив новий кліп.

А Макс Барських улаштував брудні танці у новому кліпі.

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