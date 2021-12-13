26.81 / 27.02 30.17 / 30.52
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Завтра буде краще, ніж учора» Потап із гуртом MOZGI потішили новорічним кліпом

13:12 13 грудня 2021
Потап, Позитив та Дядя Вадя

Потап та його гурт MOZGI порадували шанувальників яскравим новорічним кліпом «Завтра буде краще, ніж учора».

Героями кліпу на TikTok-хіт, який підтримали смішними відео багато зірок шоу-бізнесу, стали популярні українські тіктокери з WHYNOT HOUSE та uLOVE Home: Хельга Багірова, Аня Тимошенко, Каріна Балашова, Елізабет Анорує, Жозе Мануель Трейсі, Олег Машуковський, Даша Кубик, Кирило Ріллі.

Кліпмейкери Максим Шелковніков та Денис Маноха перемістили героїв у веселий телемагазин.


Нагадаємо, гурт «ВІА Гра» вперше за довгий час випустив новий кліп.

А Макс Барських улаштував брудні танці у новому кліпі.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ігор Терехов

«Нам нема чого приховувати»: мер Харкова Терехов розповів про багаторічний роман

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.