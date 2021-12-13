«Знаємо, якими будуть плаття та каблучки»: Павло Зібров розповів про майбутнє весілля доньки

Популярний співак Павло Зібров вперше розповів про майбутнє весілля дочки Діани. 2022 року їй виповниться 25 років. Зірковий татохоче влаштувати на честь ювілею яскраве свято.

«Це велике свято для кожної сім'ї. І батьки, і друзі, і працівники вітатимуть. Діана в шоу-бізнес вже влилася, вона мій піар-директор, а коли потрібно — то перукар, і візажист, і SMM-фахівець. Не говоритиму, що там плануємо запросити 100 людей. Ні, головне не кількісно, а якісно», — поділився Павло Зібров на зйомках «Музичної платформи».

Також він додав, що сім'я готується до ще однієї важливої події в 2022 році. Вони планують весілля Діани. Вона вже п'ять років зустрічається із бізнесменом Андрієм Іщенком. Через пандемію весілля довелося відкладати кілька разів.

«Думаю, 2022 року ми нарешті зробимо весілля. В нас 2 роки пандемія. Ми тільки намітили — обірвалося, червона зона — обірвалося. Не хочеться, щоб там було 20 чи 30 гостей. Хочеться трохи більше, щоб і друзі із шоу-бізнесу прийшли. Ми вже знаємо, яка у Діани буде сукня, які обручки — це дизайнерська робота, тому що вона все-таки у колі творчих людей виросла», — поділився подробицями Зібров із каналом «Україна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, у яких вбраннях хизувалися зірки шоу-бізнесу на червоній доріжці «Музичної платформи».

Нагадаємо, співачка та блогер Анна Трінчер виходить заміж за Олександра Волошина.

А ось весілля Злати Огнєвіч та Андрія Задворного не відбулося. Після закінчення шоу «Холостячка» обранець співачки передумав будувати з нею стосунки.

Фото instagram.com/pavlo_zibrov

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