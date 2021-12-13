Розмовляє, але важко: з'явилися новини про стан Марини Хлєбнікової

З'явилися оптимістичні новини про стан зірки 90-х співачки Марини Хлєбникової, яка постраждала під час пожежі у власній квартирі в Москві. Як повідомила журналістам її подруга Ніна Брусяніна, їй вдалося поговорити зі співачкою по телефону, хоча спілкування було важким — Хлєбнікова поки що говорить нетвердо.

«Марина відновлюється, але все ще хвора і слабка», — розповіла Ніна в ефірі програми «Нехай говорять» на Першому каналі.

Відомо, що Хлєбнікову вже було переведено з реанімації в звичайну палату, але в майбутньому її чекають як мінімум кілька операцій з пересадки шкіри.

У свою чергу, колега Марини Наталія Гулькіна організувала здачу крові для постраждалої і наполягає, що пожежа у її подруги сталася не через цигарку, а стала наслідком короткого замикання.

«Марина просила всім передати подяку за здану кров, за слова підтримки. Вона відчуває вашу любов. Вона відновлюється потихеньку і не здається. Зараз уже зрозуміло, що то була не цигарка. Займання сталося через коротке замикання. Ні про який алкоголь не йшлося», — стверджує Гулькіна, яку цитує ресурс СтарХіт.

Нагадаємо, медики підозрюють, що постраждала співачка відчуватиме ще й проблеми із зором, оскільки вогонь пошкодив рогівку очей.

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