Батька-трансгендера Кайлі та Кендал Дженнер не пустили в ресторан готелю через неналежний одяг

Батько-трансгендер моделей Кендал і Кайлі Дженнер, який має намір балотуватися в губернатори Каліфорнії, був обурений до глибини душі після того, як його не пустили до ресторану елітного готелю Беверлі-Хіллз. Причиною став неналежний одяг 72-річної телезірки та поборниці прав ЛГБТ-спільноти Кейтлін Дженнер (у минулому — олімпійського чемпіона з легкої атлетики Брюса Дженнера).

Як повідомляє видання TMZ, співробітники готелю відмовилися обслужити Кейтлін, оскільки на ній були подерті джинси.

«До чорта ваше жахливе обслуговування — за те, що не дозволили мені пообідати з цим крихітним прорізом на джинсах. Ганьба вам. Огидно. Я була вашою покровителькою протягом десятиліть. Більше не буду», — написала розгнівана Кейтлін (колишній вітчим Кім Кардаш'ян) у соцмережах.

Джерело, близьке до Кейтлін, каже, що вона була захоплена зненацька цим рішенням щодо дрес-коду — особливо тому, що була при зачісці та з гламурним макіяжем.

Представник ресторану повідомив TMZ, що відвідувачів, згідно з дрес-кодом, просять утримуватися від капелюхів, рваних джинсів, укорочених топів, піжам, купальних костюмів та чоловічих сорочок без рукавів. Щоправда, в офіційних правилах це викладено швидше як побажання, а не як обов'язкова вимога.

Фото Instagram

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter