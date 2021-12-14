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Зірка «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук похвалилася новим іміджем

10:58 14 грудня 2021
Анна Саліванчук

Зірка сіткома «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка ще недавно хизувалась з довгим кучерявим волоссям, вирішила кардинально змінити імідж. Вона зняла нарощені локони, обрізала своє волосся і змінила колір. Новою зачіскою акторка похвалилася в Інстаграмі.

«Зістригла вже своє волосся, а не нарощене. Так, не так кардинально, але вже дуже хотіла цього. Сподіваюся, у майбутньому зможу ще коротше підстригтися», — розповіла Анна.

Першим нову зачіску зірки оцінив її старший син Гліб. Хлопчику дуже сподобалося перетворення матері.

«Ти дуже красива», — зазначив він, побачивши Анну.

Любить експериментувати з образами співачка Оля Полякова. У шоу «Маска» вона була і брюнеткою, і блондинкою, і червоною. Своє волосся артистка береже, використовує перуки.

Новим іміджем здивувала і співачка Тіна Кароль, вона відрізала чуб і змінила колір волосся.

Фото instagram.com/salivanchuk.anna

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