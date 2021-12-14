«Це не жарт»: Містер Біг привітав Олю Цибульську з днем народження та запросив її до свого бару

Співачка Оля Цибульська, яка розбурхала мережу гарячими кадрами, відзначає день народження. Їй виповнюється 36 років. У святковий день Оля отримує привітання від багатьох колег із шоу-бізнесу. Найнесподіванішим стало відео від зірки популярного серіалу «Секс у великому місті» Кріса Нота, який зіграв роль коханого Керрі Бредшоу.

Містер Біг надіслав відеозвернення Цибульській, в якому привітав із днем народження, розповів, що знає про її плани зняти кліп на нову пісню і навіть запросив виступити у своєму барі. Також Кріс Нот зізнався, що хоче приїхати до України та відвідати концерт Олі.

Несподіваним відео співачка поділилася в Інстаграм та пояснила, як доля звела її з голлівудським актором.

«36 — це і секс, і місто, і найближчі люди. Після привітання, яке я отримала від своєї команди, я зрозуміла — можливо все! Виявилося, що саунд продюсер американського лейблу, з яким ми обговорюємо співпрацю, не тільки має зв'язок із моїм улюбленим серіалом, а й дружить із НИИИИМ!», — розповіла Оля.

Нагадаємо, Олі Цибульській дісталося в мережі за хайп на розлученні DZIDZIO. Артист розкрив правду про їхні справжні стосунки. Сама Оля додає хмизу у вогонь у вогонь, публікуючи неоднозначні фото.

Раніше свій день народження відзначив молодший син Ірини Білик Табріз. Колишній чоловік співачки Діма Колянденко зворушливо привітав зіркову маму зі святом.

Фото instagram.com/cybulskaya

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