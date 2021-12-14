Все більше схожий на дівчинку: кінозірка Наомі Воттс привітала сина із 13-річчям

53-річна британська актриса Наомі Воттс, відома за фільмами «Малхолланд-драйв», «Бердмен», «Кінг-Конг», «21 грам», «Офелія», привітала в Instagram із 13-річчям свого молодшого сина Семюеля, якого вдома найчастіше називають Кай. І опублікувала новий фотопортрет.

Семмі-Кай з ранніх років надає перевагу дівочому образу. Як зазначили фанати, з віком він стає все більш схожим на дівчинку. На знімку Кай позує в топіку, з дівочою зачіскою та сережками. Деякі користувачі мережі запідозрили, що він користується тушшю для вій.

«Мій любий Кай. Тобі 13 сьогодні! Що?! Ти світиш найяскравішим світлом із глибини своєї душі, ми це відчуваємо. Дякую, що вибрав мене своєю матусею. Я безмірно тобою пишаюся. З днем народження, малюк (малюк назавжди!). Сьогодні та щодня ми прославляємо твій розум, твій талант, твою дотепність та неймовірну мужність», — написала Наомі.

Наомі народила двох синів від актора Лева Шрайбера. Їхньому старшому синові Саші 14 років. Актори, так і не оформивши шлюб офіційно, розлучилися у 2016 році після майже 11 років спільного життя, але продовжують разом виховувати дітей.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», 15-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, яка довгий час одягалася, як хлопчик, почала відчувати себе дівчиною і вже неодноразово з'являлася на публіці у сукнях.

Фото Instagram

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