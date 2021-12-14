Дочка Полякової зізналася, за що блокує зіркову матір у соцмережі

Старша донька співачки Олі Полякової Маша, яка вдруге потрапила до лікарні, розповіла, скільки часу проводить у соціальних мережах і за що блокує зіркову матір.

16-річна Маша активно користується соціальними мережами. В Інстаграм має 176 тисяч передплатників. Іноді вона публікує провокаційні фото, які можуть не сподобатися батькам.

«Я іноді маму блокую. Коли я хочу виставити якусь сторіс, яка знаю, що вона не схвалить, я можу її заблокувати. А потім, за 24 години, розблокую. Вона про це не знає. У мене там була дуже класна фотка в купальнику, вона зараз у архіві. Мама каже: «Видали, там занадто багато у тебе видно тіла». Я відповіла: «Мені подобається. Якщо я захочу, я її виставлю», — поділилася Маша у програмі «Зірковий шлях».

Маша розповіла, що сторінку її молодшої сестри ведуть вони з мамою, а от батька в Інстаграмі немає.

«Батька немає в мережах. Взагалі, на його телефоні мій Інстаграм стоїть, тому що мій телефон розряджається, тоді я кажу: „Тату, дай, будь ласка, телефон“. І продовжую сидіти у його телефоні. У мене взагалі там стоїть програма, можна лише зайти, якщо знаєш пароль», — розповіла Маша Полякова каналу «Україна».

Завдяки досить великій аудиторії Маша непогано заробляє у мережі. За словами дівчини, одного разу за тиждень вона отримала 10 тисяч гривень.



*Маша дуже схожа на маму

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки популярні блогери заробляють у мережі.

Фото instagram.com/mashapolyakova

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