«Найкрасивіша дівчина на світі»: наречена колишнього чоловіка Лорак Мурата Налчаджіоглу зачарувала шанувальників у мережі

Київська візажистка Лілія — наречена Мурата Налчаджіоглу, ексчоловіка Ані Лорак, почала з'являтися з ним на публіці. Пара вже не приховує своїх стосунків та публікує в Instagram спільні фото, хоча ще на початку року намагалася приховати будь-який зв'язок між собою.

Так, днями Мурат «вивів в люди» свою кохану, відвідавши разом з нею торговий центр у Києві.

Схоже, парочка чудово провела час у ТЦ, зробив невеликий «набіг» на магазини.

Такий висновок можна зробити з того факту, що ввечері Лілія постала в обновці, вказавши назву торгового центру.

Візажистка вкотре підкреслила свої стрункі ноги, вузьку талію та пишні груди.

Шанувальники прийшли в захват від того, як виглядає суперниця Лорак й написали їй масу компліментів.

Увечері неділі пара відвідала ресторан, де бувала минулого місяця, і там Лілія знову скористалася можливістю попозувати для улюбленого Мурата.

«Посмішка мені личить», — написала вона і знову «напросилася» на похвали фоловерів.

Тому деякі передплатники дівчини зробили висновок, що події у пари стрімко розвиваються у напрямку весілля.

Нагадаємо, у вересні низка ЗМІ повідомили, що Мурат зробив пропозицію своїй новій коханій — Лілія опублікувала фото з обручкою. І вже познайомив доньку зі своєю обраницею.

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