Премія YUNA-2022 оголосила номінантів: хто претендує на нагороди

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA назвав номінантів 2022 року. Імена артистів, які претендують на нагороди, вперше назвали онлайн у прямому ефірі. Цього року експерти обиратимуть переможців у 16 номінаціях.

Серед претендентів на нагороди — багато молодих імен. А Тіна Кароль заявлена лише в одній категорії.

Найкращий виконавець

• DANTES

• MAX BARSKIH

• MONATIK

• Wellboy

• Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

• alyona alyona

• DOROFEEVA

• Jerry Heil

• NK

• Тіна Король

Найкращий поп-гурт

• KALUSH

• KAZKA

• LATEXFAUNA

• TVORCHI

• КОРУПЦІЯ

Найкращий рок-гурт

• The HARDKISS

• БЕЗ ОБМЕЖЕННЬ

• Бумбокс

• Океан Ельзи

• СКАЙ

Краща пісня

• SHUM — Go_A

• Гуси — Wellboy

• Зорі — KALUSH

• М'ята — KAZKA

• Рандеву — Артем Пивоваров

Найкраща пісня іншою мовою

• Bestseller — MAX BARSKIH та Zivert

• Falling — TVORCHI

• gorit — DOROFEEVA

• Зажигать/JOMO — MONATIK

• Красное вино — NK

Найкращий альбом

• Hotin — KALUSH

• KOLIR — ONUKA

• ROAD — TVORCHI

• Жива і не залізна — The HARDKISS

• Красное вино — NK

Найкращий відеокліп

• Bestseller — MAX BARSKIH та Zivert

• SHUM — Go_A

• Вишні — Wellboy

• Гуси — Wellboy

• Зажигать/JOMO — MONATIK

• Рандеву — Артем Пивоваров

Найкращий дует/колаборація

• Bestseller — MAX BARSKIH та Zivert

• Любила — Саша Чемеров та Бумбокс

• Місто весни — Океан Ельзи та Один у каное

• Поруч — KAZKA та Alekseev

• Чому — Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Відкриття року

• DOROFEEVA

• MOLFAR

• Skofka

• Wellboy

• Лілу45

Найкраще концертне шоу

• DOROFEEVA — Dofamin

• MAX BARSKIH — Bestseller

• MONATIK — Made With Love and Rhythm

• TVORCHI — ROAD

• Артем Пивоваров — Стихійна акустика

Найкращий електронний хіт

• Crush — TVORCHI

• Falling — TVORCHI

• GUMA — ONUKA

• SHUM — Go_A

• Віч-на-віч — TVORCHI

Найкращий хіп-хоп хіт

• KAVA — MamaRika

• Весну — ТНМК

• Додому — KALUSH та Skofka

• Зорі — KALUSH

• Таксі — KALUSH та Крістіна Соловій

Найкращий естрадний хіт

• Ваша мати — СолоХа

• Діаманти- Олег Винник та Еліна Іващенко

• Зимова казка — DZIDZIO

• На щастя — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов

• Не стримуй погляд — Ірина Білик

Інший формат

• DAKOOKA

• Green Grey

• LAYAH

• SINOPTIK

• Курган & Агрегат

Найкраща пісня до фільму

• На щастя — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов («Скажене весілля 3»)

• По-ла-ла — Dakh Daughters та Софія Байбакова («Віктор Робот»)

• Сини України — Марина Макова («Мати Апостолів»)

• Той день — Злата Огнєвіч («Пульс»)

• Хочу ще — СКАЙ («Все буде OK»)

Засновники премії зазначають, що на нагороди YUNA-2022 претендують роботи, випущені у період з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року. На перемогу у категоріях «Найкраща виконавиця». «Найкращий виконавець», «Найкращий поп-гурт» та «Найкращий рок-гурт» номіновані тільки ті артисти, які протягом цього періоду випустили щонайменше дві нові пісні.

Нагадаємо, нещодавно відбулася премія «Музична платформа». Зірки шоу-бізнесу здивували вбраннями на червоному хіднику.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що «Золотий глобус» назвав намінантів.

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