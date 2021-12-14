Премія YUNA-2022 оголосила номінантів: хто претендує на нагороди
Оргкомітет Національної музичної премії YUNA назвав номінантів 2022 року. Імена артистів, які претендують на нагороди, вперше назвали онлайн у прямому ефірі. Цього року експерти обиратимуть переможців у 16 номінаціях.
Серед претендентів на нагороди — багато молодих імен. А Тіна Кароль заявлена лише в одній категорії.
Найкращий виконавець
• DANTES
• MAX BARSKIH
• MONATIK
• Wellboy
• Артем Пивоваров
Найкраща виконавиця
• alyona alyona
• DOROFEEVA
• Jerry Heil
• NK
• Тіна Король
Найкращий поп-гурт
• KALUSH
• KAZKA
• LATEXFAUNA
• TVORCHI
• КОРУПЦІЯ
Найкращий рок-гурт
• The HARDKISS
• БЕЗ ОБМЕЖЕННЬ
• Бумбокс
• Океан Ельзи
• СКАЙ
Краща пісня
• SHUM — Go_A
• Гуси — Wellboy
• Зорі — KALUSH
• М'ята — KAZKA
• Рандеву — Артем Пивоваров
Найкраща пісня іншою мовою
• Bestseller — MAX BARSKIH та Zivert
• Falling — TVORCHI
• gorit — DOROFEEVA
• Зажигать/JOMO — MONATIK
• Красное вино — NK
Найкращий альбом
• Hotin — KALUSH
• KOLIR — ONUKA
• ROAD — TVORCHI
• Жива і не залізна — The HARDKISS
• Красное вино — NK
Найкращий відеокліп
• Bestseller — MAX BARSKIH та Zivert
• SHUM — Go_A
• Вишні — Wellboy
• Гуси — Wellboy
• Зажигать/JOMO — MONATIK
• Рандеву — Артем Пивоваров
Найкращий дует/колаборація
• Bestseller — MAX BARSKIH та Zivert
• Любила — Саша Чемеров та Бумбокс
• Місто весни — Океан Ельзи та Один у каное
• Поруч — KAZKA та Alekseev
• Чому — Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev
Відкриття року
• DOROFEEVA
• MOLFAR
• Skofka
• Wellboy
• Лілу45
Найкраще концертне шоу
• DOROFEEVA — Dofamin
• MAX BARSKIH — Bestseller
• MONATIK — Made With Love and Rhythm
• TVORCHI — ROAD
• Артем Пивоваров — Стихійна акустика
Найкращий електронний хіт
• Crush — TVORCHI
• Falling — TVORCHI
• GUMA — ONUKA
• SHUM — Go_A
• Віч-на-віч — TVORCHI
Найкращий хіп-хоп хіт
• KAVA — MamaRika
• Весну — ТНМК
• Додому — KALUSH та Skofka
• Зорі — KALUSH
• Таксі — KALUSH та Крістіна Соловій
Найкращий естрадний хіт
• Ваша мати — СолоХа
• Діаманти- Олег Винник та Еліна Іващенко
• Зимова казка — DZIDZIO
• На щастя — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов
• Не стримуй погляд — Ірина Білик
Інший формат
• DAKOOKA
• Green Grey
• LAYAH
• SINOPTIK
• Курган & Агрегат
Найкраща пісня до фільму
• На щастя — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов («Скажене весілля 3»)
• По-ла-ла — Dakh Daughters та Софія Байбакова («Віктор Робот»)
• Сини України — Марина Макова («Мати Апостолів»)
• Той день — Злата Огнєвіч («Пульс»)
• Хочу ще — СКАЙ («Все буде OK»)
Засновники премії зазначають, що на нагороди YUNA-2022 претендують роботи, випущені у період з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року. На перемогу у категоріях «Найкраща виконавиця». «Найкращий виконавець», «Найкращий поп-гурт» та «Найкращий рок-гурт» номіновані тільки ті артисти, які протягом цього періоду випустили щонайменше дві нові пісні.
Нагадаємо, нещодавно відбулася премія «Музична платформа». Зірки шоу-бізнесу здивували вбраннями на червоному хіднику.
Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що «Золотий глобус» назвав намінантів.42
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