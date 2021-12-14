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Дружина шоумена Анатолія Анатолича потрапила до ДТП: що сталося (відео)

22:34 14 грудня 2021
Анатолій Анатолій з дружиною

Популярний український телеведучий Анатолій Анатоліч, який нещодавно пробіг марафон у Нью-Йорку, повідомив про неприємну подію, яка сталася в його сім'ї. Його дружина Юла потрапила у ДТП — в автомобіль Юли врізався Porsche.

Про це шоумен повідомив у сторіс свого Instagram.

Аварія сталася у Києві на проспекті Героїв Сталінграда.

«Юла на моїй „сімці“. Розбита фара і бампер, крило зачеплене. Лазерна фара дуже дорога, бампер точно під заміну, капот… Дорогий ремонт у цьому BMW. Машина була як нова, а тепер уже ні. Покидьок врізався в Юлу, коли вона навіть не їхала, а стояла на розворот. Найцікавіше, чоловік врізався, вийшов, побачив і втік», — розповів Анатолій.

Також він додав, що дружина ціла-неушкоджена, постраждало лише "залізо", найдорожчою частиною якого є фара особливої конструкції.

Завдяки тому, що жінка запам'ятала номер "лихача", того затримали через 20 хвилин і змусили пройти медичний огляд щодо водіння у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Згодом Анатолій повідомив, що водій був тверезий.

"Ніхто не поводиться по-хамськи, всі ввічливі. Зараз з'ясуємо, а далі розбиратимуться страхові, хто кому що оплачуватиме. Юла не винна у цьому ДТП. П'яних немає, а для мене це було принципове питання, якби людина дійсно була п'яна, то ми розповідали б про це всюди, оскільки це найстрашніше, що може бути за кермом. Просто неуважність», – поділився зірка та подякував поліції за швидку реакцію.

При цьому його реакція стала набагато приязнішою, і він уже не вживав різких слів, говорячи про передбачуваного винуватця інциденту.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Києві у Свято-Іллінській церкві на Подолі Анатолій Анатоліч та його дружина Юла хрестили свого сина Ніла. Хрещеними батьками стали хореограф Влад Яма та співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова.

Фото instagram.com/anatoliyanatolich

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