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Аліна Кабаєва прийшла у прозорій сукні до Івана Урганта й розповіла про найганебнішу помилку у своїй кар'єрі

11:43 15 грудня 2021
Кабаєва

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, якій часто дорікають у повній відсутності смаку при виборі вбрання, днями з'явилася на передачі в Івана Урганта у прозорій сукні та розповіла про сумні моменти, які пережила під час змагань.

До студії Кабаєва прийшла не одна, а в компанії інших уславлених гімнасток.

На ній була чорна сукня-сарафан з прозорою сіточкою, що покривала руки, шию та декольте. Но ногах відкриті босоніжки.
У вухах були сережки з англійською застібкою. Глядачі відзначили, що вона помітно пострункішала.

Ділячись спогадами, Кабаєва розповіла про прикрі поразки, які були в її кар'єрі. Наприклад, на Олімпійських іграх у Сіднеї у 2000 році вона випустила обруч, який покотився за межі килима. Після такої грубої помилки розраховувати на перемогу у змаганнях Кабаєвій вже не доводилося, пише ЄГ.

Ця така ганебна помилка й втрачена перемога стали ударом для Кабаєвої. Але спортсменці вдалося впоратися й знову повірити у себе. На Олімпіаді в Афінах вона змогла здобути медаль.

Нагадаємо, колишні гімнастки, які тренувалися разом з Кабаєвою, визнавали, що з нею важко змагатися, і в житті вона не зовсім проста людина. Спортсменці пригадали неприємні епізоди її біографії.

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