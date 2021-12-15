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Біллі Айліш зізналася, що дивилася порно з 11 років і це «зруйнувало її мозок»

0:10 16 грудня 2021
Біллі Айліш

Популярна американська співачка Біллі Айліш під час інтерв'ю Говардові Стерну для радіопрограми The Howard Stern Show зізналася, що дивиться порно з 11 років. За словами 19-річної зірки, це завдало серйозної шкоди її психічному здоров'ю. Як сказала Біллі, перегляд порнографії в такому юному віці «справді зруйнував її мозок» і вплинув на погляди, які сформувалися у неї на секс, жіноче тіло та на саму себе.

«Я почуваюся неймовірно спустошеною через те, що я зазнавала цього впливу… Перші кілька разів, коли я займалася сексом, я не відмовлялася від поганих речей — тому, що думала, що це має мене приваблювати», — наводить слова співачки видання Eonline.com.

«Як жінка, я вважаю, що порно — це ганьба», — додала Біллі.

«Я злюся, що багато хто так любить дивитися порно. І я зла на себе через те, що вважала це нормальним», — сказала Айліш.

Співачка також каже, що порно змінило її сприйняття того, який виглядати повинно мати тіло жінки. Насправді жіночі геніталії та жіночі тіла так не виглядають.

Вона вважає, що доступність порнографії для неповнолітніх — це справжня проблема, оскільки порно спотворює розуміння того, що є нормальним під час сексу, у тому числі й щодо взаємної згоди.

Айліш також розповіла, що не часто фліртує. І їй дійсно важко ходити на побачення з хлопцями, тому що вона — знаменитість. «Дуже складно зустрічатися з людьми, які або бояться тебе, або гадають, що не дотягують до твого рівня», — сказала співачка.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Я ненавиділа своє тіло і думала про суїцид»: відверте інтерв'ю Біллі Айліш.

Фото Instagram

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