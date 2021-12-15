Російського співака Григорія Лепса госпіталізували до відділення психіатрії у Москві

Російський співак Григорій Лепс, який нещодавно налякав шанувальників своїм виглядом, двічі за останній тиждень потрапляв до лікарні — йому потрібна була допомога психіатра.

Як повідомляє «Меш», в перший раз Лепс був дуже п'яний і зізнався, що останнім часом «найкращий день до нього не заходить» і щасливим він себе назвати вже не може. Артист був буйним та неадекватним, довелося викликати психбригаду, яка зібралася відвезти Лепса до реанімації. Психіатр виписав артисту сильнодіючі препарати та порадив лікування у спецклініці.

Співак відмовився, але вже через день знову повернувся до лікарні у супроводі охорони. Він був дуже п'яний. Лепс провів ніч у лікарні, періодично намагаючись піти. Що, власне, невдовзі й зробив.

Крім психологічних проблем лікарі підозрюють у співака гіпертонічний криз.

А видання «ЕГ» пише, що Григорій Лепс раптово відмовився від виступу у дуеті з Ларисою Доліною, оскільки відчув себе вкрай погано. Це сталося відразу після того, як стало відомо про його розставання з дружиною.

Григорій Лепс — фігурант баз «Миротворця». Його дані внесли до баз за незаконне відвідування окупованого Криму. Він внесений до «чорного списку» українського Мінкульту через антиукраїнські висловлювання — заперечення російської агресії проти України.

Фото Григорія Лепса із соціальних мереж

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