«Потрібно було повністю роздягтися»: «холостячка» Огнєвіч зробила несподіване зізнання

Колишня «Холостячка» Злата Огнєвіч згадала, як на початку 2000-х щорічно їздила на музичний фестиваль «КаZантип» та зізналася у щирій любові до цього фесту та його гімну. Записуючи відео для Instagram, Злата витягла з пам'яті дивовижне правило, запроваджене організаторами «КаZантипу».

«Щоліта ми їздили на „Казан“. Була умова: для безкоштовного входу потрібно повністю роздягнутися і тримати в руках жовту валізку», — згадує Огнєвіч.

Описуючи традиції музфесту, Злата так і не зізналася, чи платила вона за вхід, чи скористалася «нудистським» виключенням з правил. Фанатам Огнєвіч залишається додумувати, що означала загадкова посмішка співачки наприкінці відео.

Нагадаємо, «Холостячка-2» Злата Огнєвіч сподівалася зустріти на проекті своє кохання, але через півтора місяці розлучилася зі своїм обранцем Андрієм Задворним. Проте Злата продовжує вважати, що на проекті можливе зародження справжніх почуттів.

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