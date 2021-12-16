Олександра Зарицька показала драматичну історію кохання

Гурт KAZKA порадував своїх фанатів новим кліпом «Автовідповідач», у якому солістка Олександра Заріцька, яка розкрила секрет свого схуднення, показала драматичну історію кохання. Її коханим став партнер із шоу «Танці з зірками» Юрій Мєшков. На проекті їм приписували роман.

У кліпі Заріцька розповідає про болісний розрив, від якого хочеться втекти, але, незважаючи на відстань, чомусь не вдається. Заради відео Олександра стала блондинкою та здивувала несподіваними образами.

«Можна нескінченно розповідати про відео, але впевнена, що краще один раз побачити, щоб поринути в особливу атмосферу, яку ми з командою створили. Наше короткометражне роуд-муві — це своєрідне визнання. Визнання в тому, що кожна людина робить крок назад і пускає минуле у своє життя. Ми приймаємо рішення, даємо обіцянки, але залишившись наодинці, дозволяємо собі слабкість і даємо волю емоціям», — коментує нову роботу Олександра Заріцька.

Режисером кліпу став Антон Штука, а оператором — Ілля Михайлусь.

Раніше новорічний кліп «Завтра будет лучше, чем вчера» випустили Потап із гуртом MOZGI.

Також «ФАКТИ» писали про те, скільки коштує виступ гурту KAZKA та інших артистів на новорічних корпоративах.

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